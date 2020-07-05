Віктор Ляшко. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n140685-kolektyvnyy-imunitet-do-koronavirusu-ne-oznachaie-scho-vyjyvut-lyshe-naysylnishi-lyashko.html

Ракурс

Колективний імунітет до коронавірусу допоможе людству позбутися смертельної недуги. Така точка зору багатьох медиків. Однак на сьогодні ані в Україні, ані у світі колективний імунітет до коронавірусу поки що не сформувався.

Тільки винайдення вакцини допоможе формуванню такого необхідного колективного імунітету до COVID-19, заявив у ефірі телеканалу «Україна 24» головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

На думку Ляшка, говорити про колективний імунітет без вакцини — це середньовічний підхід до проблеми пандемії.

Він також додав, що формування колективного імунітету зовсім не означає, що після пандемії виживуть лише найсильніші, а слабкі приречені на смерть. Подібні підходи не можуть застосовуватися у XXI столітті.

Як раніше писав «Ракурс», гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус заявив, що вже через кілька місяців можна очікувати появи першої вакцини від коронавірусу. Наразі у світі розробляється 141 прототип вакцини від COVID-19.