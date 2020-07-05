Виктор Ляшко. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n140685-kollektivnyy-immunitet-k-koronavirusu-ne-oznachaet-chto-vyjivut-lish-silneyshie-lyashko.html

Ракурс

Коллективный иммунитет к коронавирусу поможет человечеству избавиться от смертельного недуга. Такой точки зрения придерживаются многие медики. Однако на сегодняшний день ни в Украине, ни где-либо в мире коллективный иммунитет к коронавирусу пока не сформировался.

Только изобретение вакцины поможет формированию столь необходимого коллективного иммунитета к COVID-19, заявил в эфире телеканала «Украина 24» главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По мнению Ляшко, говорить о коллективном иммунитете без вакцины — это средневековый подход к проблеме пандемии.

Он также добавил, что формирование коллективного иммунитета вовсе не означает, что после пандемии выживут лишь сильнейшие, а слабые обречены на смерть. Подобные подходы не могут применяться в XXI веке.

Как ранее писал «Ракурс», гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что уже через несколько месяцев можно ожидать появления первой вакцины от коронавируса. На сегодня в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от COVID-19.