Масштабный пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке в Новой Каховке. Фото: Facebook

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Ракурс

Масштабный пожар произошел сегодня, 5 июля, в одной из жилых пятиэтажек в городе Новая Каховка Херсонской области. Дом расположен на улице Букина, 20.

О пожаре сообщил в Facebook начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области Сергей Чорный.

В соцсетях появилась информация о том, что пожар возник в одной из квартир на пятом этаже. Во время семейной ссоры сожитель поджог квартиру, а затем огонь перебросился на крышу.

На месте происшествия работают семь отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава ГУ ГСЧС в Херсонской области во главе с заместителем начальника Юрием Гатиловым.

Жители дома были эвакуированы. На данный момент сведений о пострадавших и погибших нет.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве на Позняках произошел пожар в многоэтажке, расположенной рядом с домом, в котором недавно произошел взрыв. Загорелся утеплитель, которым была оборудована внешняя стена балконов.