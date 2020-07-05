Масштабный пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке в Новой Каховке (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n140686-masshtabnyy-pojar-vspyhnul-v-jiloy-pyatietajke-v-novoy-kahovke-foto-video.htmlРакурс
Масштабный пожар произошел сегодня, 5 июля, в одной из жилых пятиэтажек в городе Новая Каховка Херсонской области. Дом расположен на улице Букина, 20.
О пожаре сообщил в Facebook начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области Сергей Чорный.
В соцсетях появилась информация о том, что пожар возник в одной из квартир на пятом этаже. Во время семейной ссоры сожитель поджог квартиру, а затем огонь перебросился на крышу.
На месте происшествия работают семь отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава ГУ ГСЧС в Херсонской области во главе с заместителем начальника Юрием Гатиловым.
Жители дома были эвакуированы. На данный момент сведений о пострадавших и погибших нет.
Как ранее писал «Ракурс», в Киеве на Позняках произошел пожар в многоэтажке, расположенной рядом с домом, в котором недавно произошел взрыв. Загорелся утеплитель, которым была оборудована внешняя стена балконов.