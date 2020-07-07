Вибух будинку на Позняках. Фото: village.com.ua

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Київрада підтримала рішення про виділення 20 млн грн на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

Ці гроші підуть на закупівлю нової побутової техніки, необхідних меблів та ремонт квартир для 40 родин. Ремонт одного квадратного метра обійдеться в 2 тис. 925 грн. Для ремонту та умеблювання двокімнатної квартири сума допомоги складатиме 124 тис. грн, а для трикімнатної квартири сума складе 140 тис. грн. Про це 7 липня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За словами мера, вже 30 постраждалих отримали від міста матеріальну допомогу — від 50 до 100 тис. грн. Найближчим часом виплати нададуть всім мешканцям будинку на Позняках. Крім того, фонд «Майбутній Київ» надав по 2,5 тис. грн постраждалим мешканцям на відновлення документів.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко пообіцяв виділити з бюджету столиці по 3−5 тис. грн на ремонт кожного квадратного метра нового житла. Крім того, столичний градоначальник пообіцяв забезпечити постраждалих мешканців необхідною побутовою технікою.

Нагадаємо, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський вручив постраждалим від вибуху на Позняках сертифікати на перші 12 квартир.