Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Чи закриють ринок “Петрівка”, змусили відповісти Кличка протестувальники — новини Києва

Чи закриють ринок «Петрівка», змусили відповісти Кличка протестувальники

7 лип 2020, 16:26
999

Протест проти закриття ринку «Петрівка» відбувся 7 липня у Києві. Підтримати торговий майданчик прийшли близько 200 осіб.

Раніше стало відомо, що 2 липня адміністрація ринку оголосила про його закриття, а нові власники земельної ділянки нібито мали там розгорнути будівельні роботи. Підприємці з популярного книжкового ринку вирішили зареєструвати своє громадське об'єднання, і скликати мітинг на захист своїх робочих місць.

Чи закриють ринок “Петрівка”, змусили відповісти Кличка протестувальники

У ЗМІ також ширилася інформація про те, що начебто існує дозвіл побудувати на місці «Петрівки» торгово-розважальний центр. Втім мер Києва Віталій Кличко сьогодні ці заяви офіційно спростував.

Будівництво ТРЦ на території книжкового ринку «Петрівка» зараз не планується, — запевнив Кличко.

За його словами, відповідні дозволи наразі не надавалися.

За даними реєстру прав власності, книжковий ринок розташований на двох орендованих земельних ділянках, цільове призначення яких — для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального ТРЦ та паркінгу. Орендар — ТОВ «Книжковий ринок», — зазначив мер.

Чи закриють ринок “Петрівка”, змусили відповісти Кличка протестувальники

Він додав, що детальним планом території на зазначених ділянках передбачено розміщення ТРЦ. Однак зараз на ці ділянки містобудівні обмеження не надавалися.

Хто і навіщо підбурює людей — треба з’ясувати, — наголосив Кличко.


Він закликав представників книжкового ринку провести детальну розмову з керівництвом ринку, а поліцію — взяти ситуацію під контроль.

Чи закриють ринок “Петрівка”, змусили відповісти Кличка протестувальники

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿