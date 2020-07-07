Чи закриють ринок “Петрівка”, змусили відповісти Кличка протестувальники — новини Києва

https://racurs.ua/ua/n140792-chy-zakryut-rynok-petrivka-zmusyly-vidpovisty-klychka-protestuvalnyky.html

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Протест проти закриття ринку «Петрівка» відбувся 7 липня у Києві. Підтримати торговий майданчик прийшли близько 200 осіб.

Раніше стало відомо, що 2 липня адміністрація ринку оголосила про його закриття, а нові власники земельної ділянки нібито мали там розгорнути будівельні роботи. Підприємці з популярного книжкового ринку вирішили зареєструвати своє громадське об'єднання, і скликати мітинг на захист своїх робочих місць.

У ЗМІ також ширилася інформація про те, що начебто існує дозвіл побудувати на місці «Петрівки» торгово-розважальний центр. Втім мер Києва Віталій Кличко сьогодні ці заяви офіційно спростував.

Будівництво ТРЦ на території книжкового ринку «Петрівка» зараз не планується, — запевнив Кличко.

За його словами, відповідні дозволи наразі не надавалися.

За даними реєстру прав власності, книжковий ринок розташований на двох орендованих земельних ділянках, цільове призначення яких — для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального ТРЦ та паркінгу. Орендар — ТОВ «Книжковий ринок», — зазначив мер.

Він додав, що детальним планом території на зазначених ділянках передбачено розміщення ТРЦ. Однак зараз на ці ділянки містобудівні обмеження не надавалися.

Хто і навіщо підбурює людей — треба з’ясувати, — наголосив Кличко.



Він закликав представників книжкового ринку провести детальну розмову з керівництвом ринку, а поліцію — взяти ситуацію під контроль.