Блошиний ринок демонтували. Фото: КП «Київпастранс»

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У Києві на Куренівці знесли нелегальний блошиний ринок. На його місці облаштують пішохідні доріжки, освітлення та встановлять нові зупинкові комплекси для очікування транспорту.

Комунальники вже розпочали розчищати територію та готувати її до подальших робіт із благоустрою. Роботи мають бути завершені у другій половині березня. Після чого територія буде передана на баланс Оболонської районного державної адміністрації. Про це 25 лютого заявив генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко, повідомила прес-служба підприємства.

Ми докладаємо чимало зусиль, аби Київ змінювався на краще. Блошиний ринок сьогодні — це неосвітлена, занедбана і захаращена територія, яка давно вже викликає у киян безліч нарікань: стихійна торгівля, яка велася майже під колесами трамвая, постійний бруд та сміттєве звалище, — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що терміни завершення робіт метро на столичний масив Виноградар, що є продовженням Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену, відтерміновуються ще на рік.