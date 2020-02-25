Блошиный рынок демонтировали. Фото: КП «Киевпастранс»

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В Киеве на Куреневке снесли нелегальный блошиный рынок. На его месте обустроят пешеходные дорожки, освещение и установят новые остановочные комплексы для ожидания транспорта.

Коммунальщики уже начали расчищать территорию и готовить ее к дальнейшим работам по благоустройству. Работы должны быть завершены во второй половине марта. После чего территория будет передана на баланс Оболонской районной государственной администрации. Об этом 25 февраля заявил генеральный директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко, сообщила пресс-служба предприятия.

Мы прилагаем немало усилий, чтобы Киев менялся к лучшему. Блошиный рынок сегодня — это неосвещенная, заброшенная и захламленная территория, которая давно уже вызывает у киевлян множество нареканий: стихийная торговля, которая велась почти под колесами трамвая, постоянная грязь и мусорная свалка, — отметил он.

Ранее сообщалось, что сроки завершения работ метро на столичный массив Виноградарь, что является продолжением Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена, отложили еще на год.