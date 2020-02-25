Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Минздраве дали рекомендации украинцам относительно коронавируса. Фото: 24 канал

Минздрав разработал алгоритм действий врачей и граждан при подозрении на коронавирус (ИНФОГРАФИКА, ВИДЕО)

25 фев 2020, 19:34
999

Министерство здравоохранения рекомендует врачам и гражданам алгоритм действий в случае заболевания простудой или подозрения на инфицирование SARS-CoV-2.

Специалисты рекомендуют гражданам, которые вернулись из КНР или из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, в случае наличия симптомов острого вирусного заболевания как можно скорее обратиться к врачу или вызвать бригаду экстренной медицинской помощи. В любом случае не стоит заниматься самолечением. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Минздрава.

Врачам надо обязательно сообщить о посещении Китая или одной из стран, где регистрируются случаи коронавируса и предоставить информацию о контакте подтвержденным или вероятно инфицированным коронавирусом.

Медики первичного звена при обращении пациентов с признаками ОРВИ должны:

  • провести сбор эпидемиологического анамнеза для определения случая коронавируса;
  • в определенных случаях (горячая, кашель и наличие в анамнезе путешествия в течение последних 14 дней в КНР или другую страну где зафиксировано заболевание) вызвать бригаду экстренной медицинской помощи, которая госпитализирует больного в определенное учреждение здравоохранения.

В больнице обязаны сделать тест на вирусы гриппа, А и В, отобрать у пациента образец для исследования в вирусологической лаборатории и сообщить о случае региональный лабораторный центр Минздрава. Также необходимо проводить активное медицинское наблюдение за пациентом и лечить его согласно общим протоколам.

Разработан алгоритм действий врачей и граждан. Инфографика: Минздрав

Разработан алгоритм действий врачей и граждан. Инфографика: Минздрав

Разработан алгоритм действий врачей и граждан. Инфографика: Минздрав

Разработан алгоритм действий врачей и граждан. Инфографика: Минздрав

Разработан алгоритм действий врачей и граждан. Инфографика: Минздрав

Напомним, председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что инфекционные больницы Украины готовы к приему больных, у которых обнаружат китайский коронавирус SARS-CoV-2. Уже выделены 5 тыс. 700 коек для пациентов в случае первой волны.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше