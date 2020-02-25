В Минздраве дали рекомендации украинцам относительно коронавируса. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n134271-minzdrav-razrabotal-algoritm-deystviy-vrachey-i-grajdan-pri-podozrenii-na-koronavirus-infografika.html

Ракурс

Министерство здравоохранения рекомендует врачам и гражданам алгоритм действий в случае заболевания простудой или подозрения на инфицирование SARS-CoV-2.

Специалисты рекомендуют гражданам, которые вернулись из КНР или из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, в случае наличия симптомов острого вирусного заболевания как можно скорее обратиться к врачу или вызвать бригаду экстренной медицинской помощи. В любом случае не стоит заниматься самолечением. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Минздрава.

Врачам надо обязательно сообщить о посещении Китая или одной из стран, где регистрируются случаи коронавируса и предоставить информацию о контакте подтвержденным или вероятно инфицированным коронавирусом.

Медики первичного звена при обращении пациентов с признаками ОРВИ должны:

провести сбор эпидемиологического анамнеза для определения случая коронавируса;

в определенных случаях (горячая, кашель и наличие в анамнезе путешествия в течение последних 14 дней в КНР или другую страну где зафиксировано заболевание) вызвать бригаду экстренной медицинской помощи, которая госпитализирует больного в определенное учреждение здравоохранения.

В больнице обязаны сделать тест на вирусы гриппа, А и В, отобрать у пациента образец для исследования в вирусологической лаборатории и сообщить о случае региональный лабораторный центр Минздрава. Также необходимо проводить активное медицинское наблюдение за пациентом и лечить его согласно общим протоколам.

Напомним, председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что инфекционные больницы Украины готовы к приему больных, у которых обнаружат китайский коронавирус SARS-CoV-2. Уже выделены 5 тыс. 700 коек для пациентов в случае первой волны.