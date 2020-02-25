У МОЗ дали рекомендації українцям щодо коронавірусу. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n134271-minohorony-zdorov-ya-rozrobylo-algorytm-diy-likariv-ta-gromadyan-pry-pidozri-na-koronavirus.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я рекомендує лікарям та громадянам використовувати алгоритм дій у випадку захворювання на застуду або підозри на інфікування SARS-CoV-2.

Фахівці рекомендують громадянам, які повернулися з КНР або з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, у випадку наявності симптомів гострого вірусного захворювання якнайшвидше звернутися до лікаря або викликати бригаду екстреної медичної допомоги. У будь-якому разі не варто займатися самолікуванням. Про це 25 лютого повідомила прес-служба МОЗ.

Лікарям треба обов’язково повідомити про відвідування Китаю, або однієї з країн, де реєструються випадки коронавірусу й надати інформацію про контакт підтвердженим або ймовірно інфікованим коронавірусом.

Натомість медики первинної ланки при зверненні пацієнтів з ознаками ГРВІ мають:

провести збір епідеміологічного анамнезу для визначення випадку коронавірусу;

у визначених випадках (гаряча, кашель та наявність в анамнезі мандрівки протягом останніх 14 днів в КНР чи іншу країну де зафіксовано захворювання) викликати бригаду екстреної медичної допомоги, яка госпіталізує хворого у визначений заклад охорони здоров’я.

В лікарні зобов’язані зробити тест на віруси грипу, А та В, відібрати у пацієнта зразок для дослідження у вірусологічній лабораторії й повідомити про випадок регіональний лабораторний центр МОЗ. Також необхідно проводити активне медичне спостереження за пацієнтом та лікувати його згідно з загальними протоколами.

Нагадаємо, голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що інфекційні лікарні України готові до прийому хворих, у яких виявлять китайський коронавірус SARS-CoV-2. Вже виділено 5 тис. 700 ліжок для пацієнтів у випадку першої хвилі.