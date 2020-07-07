Нарощування військ Росії на Донбасі підтвердили фото із супутника

Росія розширює військові бази на Донбасі. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n140791-naroschuvannya-viysk-rosiyi-na-donbasi-pidtverdyly-foto-iz-suputnyka.html

Ракурс

Нарощування військ Росії на території окупованого Донбасу зафіксував супутник Google Earth. За останній рік окупанти істотно посилили свою військову присутність, про що свідчать знімки з космосу.

Так, військова база поблизу міста Чистякове (Торез) із наметового табору перетворилася в одну з найбільших військових баз у східній Україні, повідомляє Glasnostgone.

За період із червня 2018 року по червень 2019 року окупанти тут побудували два нових парки військової техніки. Кожне місце для паркування захищено земляною банкою.

Окрім того, було побудовано казарми і різні допоміжні споруди. На базі постійно перебуває бойова техніка і, можливо, табір використовується у якості перевалочного пункту.

Також із космосу зафіксовано будівництво на військовій базі росіян під містом Хрустальний (Красний Луч). Окупанти побудували новий незвичний об'єкт розміром 30×30 метрів, який розташований далеко від основних об'єктів військової бази.

Об'єкт огороджений подвійним парканом, має плац і кілька невеликих будівель. Можливо, об'єкт призначений для розміщення російських спецназівців.

Окрім того, протягом останніх трьох тижнів РФ переправила на окуповану частину Донбасу близько 4,5 тис. т палива та понад 20 вантажних автомобілів із боєприпасами, повідомив офіційний представник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час сьогоднішнього брифінгу.

Гуцуляк додав, що на окуповану частину Донбасу також була перекинута відновлена ​​на ремонтних заводах РФ бронетехніка.

Як раніше писав «Ракурс», командувач ВМС України Олексій Неїжпапа не виключає, що Росія може напасти на Україну з території анексованого Криму з метою забезпечення доступу до Дніпра.