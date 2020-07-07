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Ракурс
Росія розширює військові бази на Донбасі. Фото: Укрінформ

Нарощування військ Росії на Донбасі підтвердили фото із супутника

7 лип 2020, 16:22
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Нарощування військ Росії на території окупованого Донбасу зафіксував супутник Google Earth. За останній рік окупанти істотно посилили свою військову присутність, про що свідчать знімки з космосу.

Так, військова база поблизу міста Чистякове (Торез) із наметового табору перетворилася в одну з найбільших військових баз у східній Україні, повідомляє Glasnostgone.

Військова база Росії під містом Чистякове (Торез) у 2018 році. Фото: glasnostgone.orgЗа період із червня 2018 року по червень 2019 року окупанти тут побудували два нових парки військової техніки. Кожне місце для паркування захищено земляною банкою.

Військова база Росії під містом Чистякове (Торез) у 2019 році. Фото: glasnostgone.orgОкрім того, було побудовано казарми і різні допоміжні споруди. На базі постійно перебуває бойова техніка і, можливо, табір використовується у якості перевалочного пункту.

Військова база Росії під містом Чистякове (Торез) у 2019 році. Фото: glasnostgone.orgТакож із космосу зафіксовано будівництво на військовій базі росіян під містом Хрустальний (Красний Луч). Окупанти побудували новий незвичний об'єкт розміром 30×30 метрів, який розташований далеко від основних об'єктів військової бази.

Військова база Росії під містом Хрустальний (Красний Луч) у 2018 році. Фото: glasnostgone.org

Військова база Росії під містом Хрустальний (Красний Луч) у 2019 році. Фото: glasnostgone.orgОб'єкт огороджений подвійним парканом, має плац і кілька невеликих будівель. Можливо, об'єкт призначений для розміщення російських спецназівців.

Військова база Росії під містом Хрустальний (Красний Луч) у 2019 році. Фото: glasnostgone.org

Окрім того, протягом останніх трьох тижнів РФ переправила на окуповану частину Донбасу близько 4,5 тис. т палива та понад 20 вантажних автомобілів із боєприпасами, повідомив офіційний представник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час сьогоднішнього брифінгу.


Гуцуляк додав, що на окуповану частину Донбасу також була перекинута відновлена ​​на ремонтних заводах РФ бронетехніка.

Як раніше писав «Ракурс», командувач ВМС України Олексій Неїжпапа не виключає, що Росія може напасти на Україну з території анексованого Криму з метою забезпечення доступу до Дніпра.


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