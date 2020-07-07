Наращивание войск России на Донбассе подтвердили фото со спутника

Россия расширяет военные базы на Донбассе. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n140791-naraschivanie-voysk-rossii-na-donbasse-podtverdili-foto-sputnika.html

Ракурс

Наращивание войск России на территории оккупированного Донбасса зафиксировал спутник Google Earth. За последний год оккупанты существенно усилили свое военное присутствие, о чем свидетельствуют снимки из космоса.

Так, военная база вблизи города Чистяково (Торез) из палаточного лагеря превратилась в одну из крупнейших военных баз в восточной Украине, сообщает Glasnostgone.

За период с июня 2018 года по июнь 2019 года оккупанты здесь построили два новых парка военной техники. Каждое парковочное место защищено земляной банкой.

Кроме того, были построены казармы и различные вспомогательные сооружения. На базе постоянно находится боевая техника и, возможно, лагерь используется в качестве перевалочного пункта.

Также из космоса зафиксировано строительство на военной базе россиян под городом Хрустальный (Красный Луч). Оккупанты построили новый необычный объект размером 30×30 метров, который расположен вдали от основных объектов военной базы.

Объект огражден двойным забором, имеет плац и несколько небольших зданий. Возможно, объект предназначен для размещения российских спецназовцев.

Кроме того, в течение последних трех недель РФ переправила на оккупированную часть Донбасса около 4,5 тыс. т топлива и более 20 грузовых автомобилей с боеприпасами, сообщил официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время сегодняшнего брифинга.

Гуцуляк добавил, что на оккупированную часть Донбасса также была переброшена восстановленная на ремонтных заводах РФ бронетехника.

Как ранее писал «Ракурс», командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа не исключает, что Россия может напасть на Украину с территории аннексированного Крыма, чтобы обеспечить доступ к Днепру.