Как поступить в вуз выпускнику из ОРДЛО и Крыма, показали на видео. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n140790-kak-postupit-v-vuz-vypuskniku-iz-ordlo-i-kryma-pokazali-na-video.html

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Поступление в вузы в этом году упростили для выпускников из оккупированного Крыма и Донбасса. Рада поддержала соответствующий законопроект № 3734 во время пленарного заседания 3 июля.

Теперь выпускники из Крыма и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей имеют право поступать в украинские вузы на подконтрольной Украине территории без внешнего независимого оценивания (ВНО). Впрочем, перед поступлением в вуз они должны сдать некоторые другие экзамены.

В частности, перед вступлением в вуз абитуриенты должны прийти в пункты «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», где их направят на сдачу экзаменов по истории Украины и украинскому языку и литературе в школу. Этот этап необходим для поступления, ведь Украина не признает аттестаты с оккупированных территорий.

После этого абитуриенты должны подавать документы в вузы. Они могут поступать без прохождения ВНО, однако вступительные экзамены в высших учебных заведениях для них являются обязательными.

Отмечается, что эти абитуриенты конкурируют только между собой в рамках общегосударственной квоты. В этом году квота составляет 2,5 тыс. мест.