Як вступити до вишу випускнику з ОРДЛО та Криму показали на відео. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n140790-yak-vstupyty-do-vyshu-vypusknyku-z-ordlo-ta-krymu-pokazaly-na-video.html

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Вступ до вишів цього року спростили для випускників з окупованого Криму та Донбасу. Рада підтримала відповідний законопроект № 3734 під час пленарного засідання 3 липня.

Тепер випускники з Криму та окупованих територій Луганської та Донецької областей мають право вступати до українських вишів на підконтрольній Україні території без складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). А втім, перед вступом до вишу вони мають скласти деякі інші іспити.

Зокрема, перед вступом до вищого навчального закладу абітурієнти мають прийти до пунктів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», де їх направлять на складання іспитів з історії України та української мови і літератури до школи. Цей етап необхідний для вступу, адже Україна не визнає атестати з окупованих територій.

Після цього абітурієнти мають подавати документи до вишів. Вони можуть вступати без складання ЗНО, проте вступні іспити у вищих навчальних закладах для них є обов’язковими.

Зазначається, що ці абітурієнти конкурують лише між собою в рамках загальнодержавної квоти. Цього року квота складає 2,5 тис. місць.