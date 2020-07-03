ЗНО для вступників з окупованого Донбасу скасувала Рада, фото — Ліга

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Ракурс

Рада скасувала зовнішнє незалежне оцінювання для вступників з окупованого Донбасу, Криму і лінії зіткнення на сході України.

Парламент 3 липня ухвалив законопроект № 3734 «Про внесення змін до Закону України „Про вищу освіту“ (щодо особливостей вступу до установи вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб)».

Новацію підтримали спочатку 266 депутатів, а у другому читанні, яке провели відразу, — 310 парламентарів. Документ пропонує ввести можливість вступу вказаних категорій абітурієнтів за вступними іспитами в межах квот до всіх вищих навчальних закладів країни.

Йдеться і вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та територія населених пунктів на лінії зіткнення. Наразі вступ за квотою передбачено лише для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АРК і міста Севастополя.

Крім того, держава буде оплачувати їхнє навчання. Наразі вступники з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей можуть претендувати на безкоштовне навчання лише в обмеженому переліку українських закладів вищої освіти.

Зміни до закону України «Про вищу освіту» ініціював президент Володимир Зеленський. 24 червня він передав відповідний законопроект до Ради.

Депутат від «Євросолідарності» Ірина Геращенко під час обговорення наполягала на необхідності внесення правки, яка б надала можливість вступу до вишів без ЗНО і для дітей загиблих українських воїнів.

Під час суперечки спікер Дмитро Разумков накричав на депутатів від «Євросолідарності», які вимагали відправити документ на друге читання.