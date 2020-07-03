ВНО для абитурентов из оккупированного Донбасса отменила Рада, фото — Лига

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Ракурс

Рада отменила внешнее независимое оценивание для абитуриентов из оккупированного Донбасса, Крыма и линии соприкосновения на востоке Украины.

Парламент 3 июля принял законопроект № 3734 «О внесении изменений в Закон Украины „О высшем образовании“ (об особенностях поступления в учреждение высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)».

Новацию поддержали сначала 266 депутатов, а во втором чтении, которое провели сразу, — 310 парламентариев. Документ предлагает разрешить вступать указанным категориям абитуриентов в пределах квот во все высшие учебные заведения страны.

Речь идет и об абитуриентах, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения. Сейчас поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АРК и города Севастополя.

Кроме того, государство будет оплачивать их обучение. Сейчас поступающие из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут претендовать на бесплатное обучение только в ограниченном перечне украинских высших учебных заведений.

Изменения в закон Украины «О высшем образовании» инициировал президент Владимир Зеленский. 24 июня он передал соответствующий законопроект в Раду.

Депутат от «Евросолидарности» Ирина Геращенко во время обсуждения настаивала на необходимости внесения правки, которая предоставила бы возможность поступления в вузы без ВНО и детям погибших украинских воинов.

Во время спора спикер Дмитрий Разумков накричал на депутатов от «Евросолидарности», которые требовали отправить документ на второе чтение.