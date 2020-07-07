Закроют ли рынок «Петровка», заставили ответить Кличко протестующие — новости Киева

https://racurs.ua/n140792-zakrout-li-rynok-petrovka-zastavili-otvetit-klichko-protestuuschie.html

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Протест против закрытия рынка «Петровка» состоялся 7 июля в Киеве. Поддержать торговую площадку пришли около 200 человек.

Ранее стало известно, что 2 июля администрация рынка объявила о его закрытии, а новые владельцы земельного участка якобы должны там вскоре развернуть строительные работы. Предприниматели, работающие на популярном книжном рынке столицы, решили зарегистрировать свое общественное объединение и созвать митинг.

В СМИ также распространилась информация о том, что якобы существует разрешение на строительство на месте «Петровки» торгово-развлекательного центра. Впрочем мэр Киева Виталий Кличко сегодня эти заявления официально опроверг.

Строительство ТРЦ на территории книжного рынка «Петровка» сейчас не планируется, — заверил Кличко.

По его словам, соответствующие разрешения пока не предоставлялись.

Согласно данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках, целевое назначение которых — для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального ТРЦ и паркинга. Арендатор — ООО «Книжный рынок», — отметил мэр.

Он добавил, что в детальном плане территории на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ. Однако сейчас на эти участки градостроительные ограничения не предоставлялись.

Кто и зачем подстрекает людей — надо выяснить, — отметил Кличко.



Он призвал представителей книжного рынка провести разговор с руководством «Петровки», а полицию — взять ситуацию под контроль.