Взрыв дома на Позняках. Фото: village.com.ua

https://racurs.ua/n140793-vzryv-doma-na-poznyakah-u-klichko-vydelili-postradavshim-neskolko-millionov.html

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Киевсовет поддержал решение о выделении 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв.

Эти деньги пойдут на закупку новой бытовой техники, необходимой мебели и ремонт квартир для 40 семей. Ремонт одного квадратного метра обойдется в 2 тыс. 925 грн. Для ремонта и обстановки двухкомнатной квартиры сумма помощи составит 124 тыс. грн, а для трехкомнатной квартиры сумма составит 140 тыс. грн. Об этом 7 июля сообщил городской председатель Киева Виталий Кличко в Telegram.

По словам мэра, уже 30 пострадавших получили от города материальную помощь — от 50 до 100 тыс. грн. В ближайшее время выплаты предоставят всем жителям дома на Позняках. Кроме того, фонд «Будущий Киев» предоставил по 2,5 тыс. грн пострадавшим жителям на восстановление документов.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко пообещал выделить из бюджета столицы по 3−5 тыс. грн на ремонт каждого квадратного метра нового жилья. Кроме того, столичный градоначальник пообещал обеспечить пострадавших жителей необходимой бытовой техникой.

Напомним, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский вручил пострадавшим от взрыва на Позняках сертификаты на первые 12 квартир.