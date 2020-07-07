Затриманих РФ кримських татар стало більше. Фото: RT

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Ракурс

Російські окупанти затримали ще одного кримського татарина Зекір’я Муратова, якого підозрюють у причетності до міжнародної ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір». Муратова було затримано в Алушті.

Окрім того, у розшук оголошено Ділявера Меметова, якого вже затримували у травні цього року під час спроби перетину адміністративного кордону з Кримом. Тоді російські окупанти намагалися незаконно взяти у Меметова відбитки пальців. Через деякий час Меметова відпустили, повідомляє у Telegram-каналі український омбудсмен Людмила Денісова.

Денісова заявила, що російські силовики ФСБ під час сьогоднішніх обшуків усім затриманим підкинули заборонену окупаційною владою літературу. Про сплановану акцію свідчить той факт, що заборонену літературу окупанти підкинули навіть сліпому Олександру Сизикову.

Також Денісова повідомила, що затриманий Ісмет Ібрагімов потребує щоденного прийому ліків у зв’язку з хронічним захворюванням. Окрім того, у затриманого Сейрана Хайретдінова астма.

За словами Денісової, кримським татарам інкримінують ч. 1 та ч. 2 ст. 205 КК РФ (терористичний акт). Запобіжний захід затриманим обиратимуть завтра.

Як раніше писав «Ракурс», у Криму окупанти затримали шістьох кримських татар у «справі Хізб ут-Тахрір». ФСБешники прийшли з обшуками до будинків затриманих о четвертій годині ранку.