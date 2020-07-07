Лесной пожар на Луганщине. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Лесной пожар в Луганской области разгорелся с новой силой из-за порывов ветра. Возникло еще несколько очагов возгорания. В результате пожара погиб один человек, еще девять пострадавших госпитализированы.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и около 30 жилых домов в поселках Смоляниновое и Волчье, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент к ликвидации пожара привлечены 85 единиц техники и 361 спасатель. На место пожара следуют 37 автоцистерн и 220 спасателей из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Продолжается эвакуация населения из пожароопасных участков.

Как ранее писал «Ракурс», в эпицентре масштабного лесного пожара в Луганской области оказались поселки Волчье и Смоляниновое. Спасатели вместе с лесниками пытаются обуздать стихию.