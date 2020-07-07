Расстрелял в голову и пах — киевлянин из-за денег напал на знакомого. Фото: kherson.net.ua

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Ракурс

Стрельба в Киеве произошла из-за денег. На Троещине мужчина дважды выстрелил в своего знакомого, нанеся тяжелые огнестрельные ранения в паховую зону и правый глаз.

Пострадавшего госпитализировали, а стрелка задержали. На время следствия он будет находиться под стражей, сообщает пресс-центр полиции Киевской области.

О конфликте на улице Братиславской сообщил в полицию врач скорой помощи, который прибыл на вызов. После обработки записей с камер наблюдения и получения показаний потерпевшего задержали 35-летнего жителя соседнего района.

Как оказалось, задержанный ранее судим за наркопреступления. Стрелок и потерпевший были знакомы — последний был наставником подозреваемого на работе, на которую тот устроился. Причиной конфликта стало то, что после завершения испытательного срока мужчину уволили и не заплатили ему заработную плату. По мнению подозреваемого, именно пострадавший был причастен к неуплате ему денег, поэтому заслуживал мести. Злоумышленник выследил жертву возле магазина и открыл стрельбу.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство), задержанному объявлено подозрение и грозит до 15 лет лишения свободы.

Также сегодня стали известны подробности другого эпизода со стрельбой в Киеве: прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который на днях открыл огонь в сквере у кинотеатра «Октябрь» в Подольском районе.

Установлено, что двое нетрезвых мужчин подошли к компании отдыхающих и сделали им замечание с требованием покинуть сквер. После словесной перепалки один из мужчин решил устроить драку с тремя отдыхающими, во время которой выхватил пистолет «Форт» 12 РМ и начал хаотично стрелять. Стрелка задержали на «горячем» и изъяли у него оружие.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее «Ракурс» сообщал, что на Киевщине устроил стрельбу пьяный бывший сотрудник полиции. Его агрессию спровоцировало замечание относительно неправильной парковки автомобиля.