Розстріляв у голову та пах — киянин через гроші напав на знайомого. Фото: kherson.net.ua

https://racurs.ua/ua/n140801-rozstrilyav-u-golovu-ta-pah-kyyanyn-cherez-groshi-napav-na-znayomogo-foto.html

Ракурс

Стрілянина в Києві сталася через гроші. На Троєщині чоловік двічі вистрілив у свого знайомого, завдавши тяжких вогнепальних поранень у пахову зону та праве око.

Потерпілого госпіталізували, а стрілка затримали. На час слідства він перебуватиме під вартою, повідомляє прес-центр поліції Київської області.

Про конфлікт на вулиці Братиславській повідомив до поліції лікар швидкої допомоги, який прибув на виклик. Після опрацювання записів із камер спостереження й отримання свідчень потерпілого було затримано 35-річного жителя сусіднього району.

Як виявилось, затриманий раніше був судимий за наркозлочини. Стрілок і потерпілий були знайомі — останній був наставником підозрюваного на роботі, на яку той влаштувався. Причиною конфлікту стало те, що після завершення випробувального терміну чоловіка звільнили і не сплатили йому заробітну плату. На думку підозрюваного, саме потерпілий був причетним до несплати йому коштів, тож заслуговував на помсту. Зловмисник вистежив жертву біля магазину і вчинив стрілянину.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство), затриманому оголошено підозру і загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також сьогодні стали відомі подробиці іншого епізоду зі стріляниною в Києві: прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який днями відкрив вогонь у сквері біля кінотеатру «Жовтень» у Подільському районі.

Встановлено, що двоє чоловіків напідпитку підійшли до компанії відпочивальників і зробили їм зауваження з вимогою залишити сквер. Після словесної перепалки один із чоловіків вирішив влаштувати бійку з трьома відпочивальниками, під час якої дістав пістолет «Форт» 12 РМ і почав хаотично стріляти. Стрілка затримали на «гарячому» і вилучили у нього зброю.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосування вогнепальної зброї). Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на Київщині влаштував стрілянину п’яний колишній співробітник поліції. Його агресію спровокувало зауваження через неправильне паркування автомобіля.