Гігантський град вдарив по Одещині — фото і відео очевидців

https://racurs.ua/ua/n140800-gigantskyy-grad-vdaryv-po-odeschyni-z-yavylysya-foto-i-video-ochevydciv.html

Ракурс

Гігантський град вдарив по Ізмаїлу 7 липня, а також по інших населених пунктах на півдні Одеської області. У регіон сьогодні прийшли грози і сильні зливи.

Очевидці в соцмережах викладають фото і відео наслідків стихії, а також хизуються «урожаєм граду».

Віддам безкоштовно, кращі сорти граду з добірної хмари. Таз на 30 л, — написав мешканець Ізмаїла і оприлюднив фото гігантського граду.

Раніше в Одеській області оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозували сильні зливи з градом.

У ДСНС також попередили жителів області про негоду, котра насувається в другій половині дня (перший рівень небезпеки). Окрім цього, з огляду на надзвичайні температурні контрасти в зоні фронту, від +18 до +38 градусів, в Одеській області існує ймовірність появи смерчів.