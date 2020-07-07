Гигантский град ударил по Одесщине — фото и видео очевидцев

https://racurs.ua/n140800-gigantskiy-grad-obrushilsya-na-odesschinu-poyavilis-foto-i-video-ochevidcev.html

Ракурс

Гигантский град обрушился на Измаил 7 июля, а также на другие населенные пункты на юге Одесской области. В регион сегодня пришли грозы и сильные ливни.

Очевидцы в соцсетях выкладывают фото и видео последствий стихии, а также хвастаются «урожаем града».

Отдам даром, лучшие сорта града из отборной тучи. Таз на 30 л, — написал житель Измаила и обнародовал фото гигантского града.

Ранее в Одесской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные ливни с градом.

В ГСЧС также предупредили жителей области о надвигающейся непогоде во второй половине дня (первый уровень опасности). Кроме этого, учитывая чрезвычайные температурные контрасты в зоне фронта, от +18 до +38 градусов, в Одесской области не исключается вероятность образования смерчей.