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Ракурс
Гигантский град ударил по Одесщине — фото и видео очевидцев

Гигантский град обрушился на Одесщину, появились фото и видео очевидцев

7 июл 2020, 18:05
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Гигантский град обрушился на Измаил 7 июля, а также на другие населенные пункты на юге Одесской области. В регион сегодня пришли грозы и сильные ливни.

Очевидцы в соцсетях выкладывают фото и видео последствий стихии, а также хвастаются «урожаем града».

Отдам даром, лучшие сорта града из отборной тучи. Таз на 30 л, — написал житель Измаила и обнародовал фото гигантского града.

Гігантський град вдарив по Одещині — фото і відео очевидців

Гігантський град вдарив по Одещині — фото і відео очевидців

Гігантський град вдарив по Одещині — фото і відео очевидців

Гігантський град вдарив по Одещині — фото і відео очевидців

Гігантський град вдарив по Одещині — фото і відео очевидців

Гігантський град вдарив по Одещині — фото і відео очевидців

Гігантський град вдарив по Одещині — фото і відео очевидців

Гігантський град вдарив по Одещині — фото і відео очевидців

Гігантський град вдарив по Одещині — фото і відео очевидців

Ранее в Одесской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные ливни с градом.

В ГСЧС также предупредили жителей области о надвигающейся непогоде во второй половине дня (первый уровень опасности). Кроме этого, учитывая чрезвычайные температурные контрасты в зоне фронта, от +18 до +38 градусов, в Одесской области не исключается вероятность образования смерчей.


Источник: Ракурс


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