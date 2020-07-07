Погода в Украине. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n140799-poholodaet-i-grozy-peremestyatsya-na-vostok-pogoda-v-ukraine-8-iulya-karta.html

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Погода в Украине 8 июля будет относительно прохладной. В западных областях прекратятся дожди и выйдет солнце. Но температура воздуха даже днем не будет превышать 22°. В центре страны также ожидается похолодание и термометры днем покажут около 23°.

В восточной части страны, а также в Сумах и Херсоне прогнозируются дожди с грозами. Температура немного снизится, но в Луганской и Донецкой областях дневная температура может подняться до 33°, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 8 июля будет относительно прохладной, ночью возможен дождь. Столбики термометров ночью опустятся до 13−15°, днем — поднимутся до 21−23°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове ожидается прохладной, осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит 9−11°, днем — 18−20°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет относительно теплой, ночью возможен дождь. Ночью термометры покажут 16−18°, днем — 24−26°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре 8 июля будет дождливой, возможны грозы. Температура воздуха ночью опустится до 18−20°, днем — поднимется до 25−27°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет дождливой, ожидаются грозы. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 18−20°, днем — 26−28°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Закарпатье 8 июля ожидается относительно прохладной и сухой. Ночью температура составит 9−11°, днем ​​воздух прогреется до 20−22°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 июля будет спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения на протяжении суток.