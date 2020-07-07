Погода в Україні. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n140799-poholodaie-i-grozy-peremistyatsya-na-shid-pogoda-v-ukrayini-8-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 8 липня буде відносно прохолодною. У західних областях припиняться дощі і вийде сонце. Але температура повітря навіть вдень не буде перевищувати 22°. У центрі країни також очікується похолодання і термометри вдень покажуть близько 23°.

У східній частині країни, а також у Сумах та Херсоні прогнозуються дощі з грозами. Температура трохи знизиться, але у Луганській та Донецькій областях вдень температура може піднятися до 33°, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 8 липня буде відносно прохолодною, вночі можливий дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 13−15°, вдень — піднімуться до 21−23°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові очікується прохолодною, опадів не прогнозується. Вночі температура повітря становитиме 9−11°, вдень — 18−20°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде відносно теплою, вночі можливий дощ. Вночі термометри покажуть 16−18°, вдень — 24−26°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі 8 липня буде дощовою, можливі грози. Температура повітря вночі опуститься до 18−20°, вдень — підніметься до 25−27°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде дощовою, очікуються грози. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 18−20°, вдень — 26−28°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 8 липня очікується відносно прохолодною і сухою. Вночі температура становитиме 9−11°, вдень повітря прогріється до 20−22°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 8 липня буде спокійною, очікуються лише невеликі збурення протягом доби.