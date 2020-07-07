Международные резервы Украины впервые достигли уровня 2012 года. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n140798-mejdunarodnye-rezervy-ukrainy-vpervye-dostigli-urovnya-2012-goda.html

Ракурс

Международные резервы Украины увеличились более чем на 3 млрд долл. за месяц. Теперь их общая сумма составляет 28,516 млрд долл.

В последний раз такой уровень резервов фиксировался осенью 2012 года, сообщают в Национальном банке Украины.

Столь быстрое наращивание резерва, по мнению НБУ, обусловлено поступлением в Украину очередного транша финпомощи от Международного валютного фонда (МВФ), а также связанного с ним финансирования от международных партнеров. Еще одной причиной резервного скачка называют покупку валюты на межбанковском валютном рынке.

В частности, от МВФ Украина получила 2076,4 млн долл., от Евросоюза — 500 млн евро. Помимо этого, Украина заработала 353,3 млн. евро от продажи валютных облигаций на внутреннем рынке. В июне НБУ выкупил 1155,0 млн долл.

Часть вырученных денег была потрачена на погашение государственного долга. На эту операцию потратили 1192,3 млн долл.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта. Этой суммы хватает для выполнения обязательств страны перед иностранными партнерами и обеспечения текущих операций правительства и Нацбанка.

Напомним, 3 июля НБУ существенно ослабил гривну на фоне отставки главы регулятора Якова Смолия. Кадровая перестановка в главном банке страны вызвала лавину критики от иностранных партнеров, но активно поддерживается украинскими депутатами.