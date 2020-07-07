Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Референдум в Крыму «узаконил» Кернес. Фото: UA Rating

Референдум в Крыму «узаконил» Кернес

7 июл 2020, 17:23
999

Геннадий Кернес, мэр Харькова, заявил, что так называемый референдум о присоединении Крыма к России, который оккупанты провели в 2014 году, был законный.

По его словам, крымчане имели право на референдум, «согласно Конституции Крыма, так как это автономная республика». Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале пророссийского блогера Анатолия Шария.

При этом Кернес удивился тому, что жители Крыма выбрали Россию — по его словам, он бы никогда не подумал, что крымчане «выберут РФ». На уточняющий вопрос журналиста, законно ли Крым «отошел в Россию», Кернес отказался отвечать и сказал, что не будет давать оценку. Он добавил, что, по его мнению, Крым — украинская территория.

На вопрос о том, что было бы, если бы Виктор Янукович тогда не сбежал, мэр Харькова ответил так:


Не было бы Крыма, не было бы Донецка, не было бы Луганска, не было бы ничего этого.

Напомним, ранее Кернес признался, что уже полгода изучает украинский язык с репетитором. При этом он не сообщил, для чего ему украинский, ограничившись фразой: «Это мое дело».


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


.





Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров