Референдум в Крыму «узаконил» Кернес. Фото: UA Rating

https://racurs.ua/n140796-referendum-v-krymu-uzakonil-kernes.html

Ракурс

Геннадий Кернес, мэр Харькова, заявил, что так называемый референдум о присоединении Крыма к России, который оккупанты провели в 2014 году, был законный.

По его словам, крымчане имели право на референдум, «согласно Конституции Крыма, так как это автономная республика». Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале пророссийского блогера Анатолия Шария.

При этом Кернес удивился тому, что жители Крыма выбрали Россию — по его словам, он бы никогда не подумал, что крымчане «выберут РФ». На уточняющий вопрос журналиста, законно ли Крым «отошел в Россию», Кернес отказался отвечать и сказал, что не будет давать оценку. Он добавил, что, по его мнению, Крым — украинская территория.

На вопрос о том, что было бы, если бы Виктор Янукович тогда не сбежал, мэр Харькова ответил так:

Не было бы Крыма, не было бы Донецка, не было бы Луганска, не было бы ничего этого.

Напомним, ранее Кернес признался, что уже полгода изучает украинский язык с репетитором. При этом он не сообщил, для чего ему украинский, ограничившись фразой: «Это мое дело».