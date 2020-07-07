Референдум у Криму «узаконив» Кернес. Фото: UA Rating

https://racurs.ua/ua/n140796-referendum-v-krymu-uzakonyl-kernes.html

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Геннадій Кернес, мер Харкова, заявив, що так званий референдум про приєднання Криму до Росії, який окупанти провели в 2014 році, був законний.

За його словами, кримчани мали право на референдум, «згідно з Конституцією Криму, адже це автономна республіка». Про це він розповів в інтерв’ю, яке опубліковано на YouTube-каналі проросійського блогера Анатолія Шарія.

Водночас Кернес був здивувований тим, що жителі Криму вибрали Росію — за його словами, він би ніколи не подумав, що кримчани «оберуть РФ».

На уточнююче запитання журналіста, чи законно Крим «відійшов до Росії», Кернес відмовився відповідати і сказав, що не даватиме оцінку. Він додав, що, на його думку, Крим — українська територія.

На питання про те, що було б, якби Віктор Янукович тоді не втік, мер Харкова відповів так:

Не було б Криму, не було б Донецька, не було б Луганська, не було б нічого цього.

Нагадаємо, раніше Кернес зізнався, що вже півроку вивчає українську мову з репетитором. Водночас він не повідомив, для чого йому українська, обмежившись фразою: «Це моя справа».