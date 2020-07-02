Кернес заговорив українською і показав знання на відео

Кернес заговорив українською, скріншоо відео

https://racurs.ua/ua/n140545-kernes-zagovoryv-ukrayinskou-i-pokazav-znannya-na-video.html

Ракурс

Геннадій Кернес зізнався, що півроку вчить українську мову. Мер Харкова не захотів відповідати, навіщо робить це після попередніх численних антиукраїнських заяв

Геннадій Кернес вивчає українську мову. Мер Харкова зізнався, що вже шість місяців бере уроки. Кернес заявив, що із вчителем займається декілька разів на тиждень.

В інтерв’ю «Радіо Свобода» Кернес не повідомив, для чого йому українська, обмежившись фразою: «Це моя справа».

Я вивчав українську мову й літературу в школі. І дивлюсь на українській мові телебачення, розумію, — сказав Кернес.

Мер Харкова — автор численних антиукраїнських заяв і зазвичай послуговується під час офіційних заходів російською. У червні 2019 року Кернес заявив, що Україна повинна покаятися і провести прямі переговори з Росією. Це сталося 2 червня під час з’їзду партії «Довіряй справам».