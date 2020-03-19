Геннадій Кернес, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/ua/n135452-kernes-i-ko-sypaly-perlamy-na-koronavirusniy-naradi-polityky-miryautsya-yaycyamy.html

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Мер Харкова Геннадій Кернес під час сьогоднішнього засідання антикризового штабу Харківщини, присвяченого загрозі нового коронавірусу, розкритикував губернатора Олексія Кучера та його заступника Тараса Пастуха.

Засідання штабу відбувалося у готелі Kharkiv Palace.

Кернес заявив, що Кучер знав про сьогоднішнє засідання, проте замість нього прийшов Пастух.

Вважаю, що так не чинять, тому що ми домовилися. Виходить, що самі по собі, ну самі по собі, ну нехай спробують зробити. І ми покажемо, що таке місто, і що таке область. І що будуть доповідати президенту, що він все зробив? Так ми самі доповімо президентові, що зроблено в Харкові, в регіоні для того, щоб все було нормально, — заявив Кернес.

Він також розкритикував виступ Пастуха під час засідання, охарактеризувавши його як «більш-менш тупий, але емоційний».

І прошу не ображатися, але заступника голови облдержадмністрації, який українською мовою балакає, не треба нам тут забобони казати, як каже президент наш, забобони нам не потрібні, — додав мер Хареова.

Під час обговорення заходів щодо боротьби з коронавірусом виникла суперечка між Пастухом та бізнесменом Олексієм Ярославським.

Давайте про справу говорити, а не про якісь «ми створимо». Поки ви створюєте, ми вже зробили конкретні кроки. Це не губернатор, це посміховисько якесь, — заявив Ярославський.

Інші учасники засідання також «сипали перлами» під час засідання.

Потрібно сьогодні-завтра поставити фінальну крапку в тому, хто головний координатор в цій боротьбі… Ми граємо у кого яйця більші. Яйця більше у Кернеса і Ярославського. При всій повазі до губернатора, керувати має один, — прокоментував ситуацію екс-депутат Володимир Мисик.

Нагадаємо, під час засідання антикризового штабу у Харкові було анонсоване прибуття до України тестів на коронавірус для загалом 2 млн людей.