Кернес и Ко распустили языки на коронавирусном совещании: политики меряются яйцами, а украиноязычного чиновника «не надо нам тут»

Геннадий Кернес, фото: ZN.UA

https://racurs.ua/n135452-kernes-i-ko-krylato-vyrajalis-na-koronavirusnom-soveschanii-politiki-meryautsya-yaycami.html

Ракурс

Мэр Харькова Геннадий Кернес во время сегодняшнего заседания антикризисного штаба Харьковщины, посвященного угрозе нового коронавируса, раскритиковал губернатора Алексея Кучера и его заместителя Тараса Пастуха.

Заседание штаба происходило в гостинице Kharkiv Palace.

Кернес заявил, что Кучер знал о сегодняшнем заседании, однако вместо него пришел Пастух.

Считаю, что так не поступают, потому что мы договорились. Получается, что сами по себе, ну сами по себе, ну пусть попробуют сделать. И мы покажем, что такое город, и что такое область. И что будут докладывать президенту, что он все сделал? Так мы сами доложим президенту, что сделано в Харькове, в регионе для того, чтобы все было нормально, — заявил Кернес.

Он также раскритиковал выступление Пастуха во время заседания, охарактеризовав его как «более или менее тупое, но эмоциональное».

И прошу не обижаться, но заступника голови облдержадминистрации, який українською мовою балакає, не надо нам тут забобони казати, як каже президент наш, забобони нам не потрібні, — добавил мэр Хареова.

При обсуждении мер по борьбе с коронавируса возник спор между Пастухом и бизнесменом Алексеем Ярославским.

Давайте о деле говорить, а не о каких-то «мы создадим». Пока вы создаете, мы уже сделали конкретные шаги. Это не губернатор, это посмешище какое-то, — заявил Ярославский.

Другие участники заседания также «крылато выражались» во время заседания.

Нужно сегодня-завтра поставить финальную точку в том, кто главный координатор в этой борьбе… Мы играем у кого яйца больше. Яйца больше у Кернеса и Ярославского. При всем уважении к губернатору, управлять должен один, — прокомментировал ситуацию экс-депутат Владимир Мысык.

Напомним, во время заседания антикризисного штаба в Харькове было анонсировано прибытие в Украину тестов на коронавирус для в целом 2 млн человек.