Кернес заговорил на украинском и показал знания на видео, скриншот видео

https://racurs.ua/n140545-kernes-zagovoril-na-ukrainskom-i-pokazal-znaniya-na-video.html

Ракурс

Геннадий Кернес изучает украинский язык. Мэр Харькова признался, что уже шесть месяцев берет уроки. Кернес заявил, что с учителем занимается несколько раз в неделю.

В интервью «Радио Свобода» Кернес не сообщил, для чего ему украинский, ограничившись фразой: «Это мое дело».

Я изучал украинский язык и литературу в школе. И смотрю на украинском языке телевидение, понимаю, — сказал Кернес.

Мэр Харькова — автор многочисленных антиукраинских заявлений и обычно пользуется во время официальных мероприятий русским.

В июне 2019 года Кернес заявил, что Украина должна покаяться и провести прямые переговоры с Россией. Это произошло 2 июня во время съезда партии «Доверяй делам».