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Кернес заговорил на украинском и показал знания на видео, скриншот видео
Кернес заговорил на украинском и показал знания на видеоhttps://racurs.ua/n140545-kernes-zagovoril-na-ukrainskom-i-pokazal-znaniya-na-video.htmlРакурс
Геннадий Кернес изучает украинский язык. Мэр Харькова признался, что уже шесть месяцев берет уроки. Кернес заявил, что с учителем занимается несколько раз в неделю.
В интервью «Радио Свобода» Кернес не сообщил, для чего ему украинский, ограничившись фразой: «Это мое дело».
Я изучал украинский язык и литературу в школе. И смотрю на украинском языке телевидение, понимаю, — сказал Кернес.
Мэр Харькова — автор многочисленных антиукраинских заявлений и обычно пользуется во время официальных мероприятий русским.
В июне 2019 года Кернес заявил, что Украина должна покаяться и провести прямые переговоры с Россией. Это произошло 2 июня во время съезда партии «Доверяй делам».
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