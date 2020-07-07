Міжнародні резерви України вперше досягли рівня 2012 року. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n140798-mijnarodni-rezervy-ukrayiny-vpershe-dosyagly-rivnya-2012-roku.html

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Міжнародні резерви України збільшилися більш ніж на 3 млрд дол. за місяць. Тепер їх загальна сума становить 28,516 млрд дол.

Востаннє такий рівень резервів фіксувався восени 2012 року, повідомляють у Національному банку України.

Настільки швидке нарощування резерву, на думку НБУ, обумовлено надходженням в Україну чергового траншу фіндопомоги від Міжнародного валютного фонду (МВФ), а також пов’язаного з ним фінансування від міжнародних партнерів. Ще однією причиною резервного стрибка називають купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, від МВФ Україна отримала 2076,4 млн дол., від Євросоюзу — ще 500 млн євро. Крім цього, Україна заробила 353,3 млн євро від продажу валютних облігацій на внутрішньому ринку. У червні НБУ викупив 1155,0 млн дол.

Частина вторгованих грошей була витрачена на погашення державного боргу. На цю операцію витратили 1192,3 млн дол. Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту. Цієї суми вистачає для виконання зобов’язань країни перед іноземними партнерами та забезпечення поточних операцій уряду і Нацбанку.

Нагадаємо, раніше НБУ істотно послабив гривню на тлі відставки глави регулятора Якова Смолія. Кадрова перестановка в головному банку країни викликала лавину критики від іноземних партнерів, але активно підтримується українськими депутатами.