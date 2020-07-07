Количество жертв лесного пожара на Луганщине возросло до шести человек (ВИДЕО)https://racurs.ua/n140807-kolichestvo-jertv-lesnogo-pojara-na-luganschine-vozroslo-do-shesti-chelovek.htmlРакурс
Лесной пожар в Луганской области охватил огромную площадь. Количество жертв пожара возросло до шести человек. Огонь уничтожил 80 дачных домиков и 30 жилых домов в поселке Смоляниново.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для ликвидации пожара привлечены более 1 тыс. спасателей, сотрудников полиции и нацгвардейцев, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Помощь в тушении пожара оказывали сотрудники ведомства из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
Из Краматорска на место пожара вылетели два пожарных самолета Ан-32П.
Также Аваков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля. Организована работа круглосуточного оперативного штаба.
По словам Авакова, ситуация находится под контролем.
Как ранее писал «Ракурс», девять местных жителей с ожогами разной степени тяжести и отравлением угарным газом были доставлены в больницы.