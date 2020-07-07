Количество жертв лесного пожара на Луганщине возросло до шести человек. Фото: Facebook

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Ракурс

Лесной пожар в Луганской области охватил огромную площадь. Количество жертв пожара возросло до шести человек. Огонь уничтожил 80 дачных домиков и 30 жилых домов в поселке Смоляниново.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для ликвидации пожара привлечены более 1 тыс. спасателей, сотрудников полиции и нацгвардейцев, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Помощь в тушении пожара оказывали сотрудники ведомства из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Из Краматорска на место пожара вылетели два пожарных самолета Ан-32П.

Также Аваков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля. Организована работа круглосуточного оперативного штаба.

По словам Авакова, ситуация находится под контролем.

Как ранее писал «Ракурс», девять местных жителей с ожогами разной степени тяжести и отравлением угарным газом были доставлены в больницы.