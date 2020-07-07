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День семьи. Фото: Postfix

День семьи в Украине празднуется 8 июля

7 июл 2020, 21:57
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8 июля праздник в Украине — День семьи. Этот праздник относительно молодой и был учрежден указом президента Украины № 1209/2011 «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года. Начиная с 2012 года, День семьи отмечается ежегодно 8 июля.

Современное определение «семья» представляет собой супружескую, гражданскую, партнерскую или сожительствующую пару с детьми или без детей, или это одинокий родитель, имеющий, по крайней мере, одного ребенка. Интересно, что до конца XVIIвека в состав семьи включались не только родственники, но и слуги домохозяйства.

Социологи утверждают, что именно форма семьи помогла на протяжении многих веков определять общее направление эволюции основоположных макросоциальных систем.

Для детей семья — это своеобразная среда, в которой у ребенка складываются условия его психического, физического, интеллектуального и эмоционального развития.

Необходимо отметить, что международный День семьи учрежден еще в 1993 году и отмечается 15 мая.

Также 8 июля православная церковь чествует святых Петра и Февронию, которые жили в XII—XIII вв.еках. Их считают достойным примером для подражания и образцом идеальной христианской семьи. Считается, что они даже умерли в один день.

В этот день внимательно следили за погодой:

  • если холодный ветер дует с севера, то будет ясная погода;
  • когда пчелы утром активны, то будет невыносимая жара;
  • если высоко в небе летают ласточки, то сохранится ясная погода;
  • глухой гром к тихому дождю, а раскатистый — к ливню.

Этот день в истории.

В 52 году до н. э. войска Юлия Цезаря победили в битве с восставшими галльскими племенами, захватили и разрушили город Лютецию. Вскоре город отстроили, а название позже сменилось на Паризию. Сейчас этот город называется Парижем.


В 1709 году 8 июля (27 июня по старому календарю) состоялась Полтавская битва, в которой армия российского царя Петра I разбила армию шведского короля Карла XII.

В этот день родились:

  • американский миллиардер Джон Рокфеллер (1839 год), который основал клан Рокфеллеров;
  • советский физик и нобелевский лауреат Петр Капица (1894 год);
  • американский политик и банкир Нельсон Рокфеллер (1908 год);
  • основатель и первый глава Северной Кореи Ким Ир Сен (1912 год);
  • советский и российский актер Андрей Мягков (1938 год);
  • советский и российский актер Константин Райкин (1950 год);
  • советский и российский актер Дмитрий Певцов (1963 год);
  • певица Жанна Фриске (1974 год).

Источник: Ракурс


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