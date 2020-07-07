День сім'ї. Фото: Postfix

https://racurs.ua/ua/n140806-den-sim-yi-v-ukrayini-svyatkuietsya-8-lypnya.html

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8 липня свято в Україні — День сім’ї. Це свято відносно молоде і було засновано указом президента України № 1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят» від 30 грудня 2011 року. Починаючи з 2012 року, День сім’ї відзначається щорічно 8 липня.

Сучасне поняття «сім'я» означає подружню, громадянську або партнерську пару з дітьми чи без дітей, або це одинока людина, що має, принаймні, одну дитину. Цікаво, що до кінця XVII століття до складу сім’ї включалися не тільки родичі, а й слуги домогосподарства.

Соціологи стверджують, що саме форма сім’ї допомогла протягом багатьох століть визначати загальний напрямок еволюції основних макросоціальних систем.

Для дітей сім’я — це своєрідне середовище, у якому у дитини складаються умови психічного, фізичного, інтелектуального та емоційного розвитку.

Необхідно відзначити, що міжнародний День сім’ї заснований ще у 1993 році і відзначається 15 травня.

Також 8 липня православна церква вшановує святих Петра і Февронію, які жили у XII-XIII століттях. Цих святих вважають гідним прикладом для наслідування і зразком ідеальної християнської сім’ї. Вважається, що вони навіть померли в один день.

У цей день уважно стежили за погодою:

якщо холодний вітер дме з півночі, то буде ясна погода;

якщо бджоли вранці активні, то буде нестерпна спека;

якщо високо в небі літають ластівки, то збережеться ясна погода;

глухий грім до тихого дощу, а розкотистий — до зливи.

Цей день в історії.

У 52 році до н. е. війська Юлія Цезаря перемогли у битві з повсталими галльскими племенами, захопили і зруйнували місто Лютецію. Незабаром місто відбудували, а назву пізніше змінили на Паризію. Зараз це місто називається Парижем.

У 1709 року 8 липня (27 червня за старим календарем) відбулася Полтавська битва, у якій армія російського царя Петра I розбила армію шведського короля Карла XII.

Цього дня народилися: