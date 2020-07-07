День сім’ї в Україні святкується 8 липняhttps://racurs.ua/ua/n140806-den-sim-yi-v-ukrayini-svyatkuietsya-8-lypnya.htmlРакурс
8 липня свято в Україні — День сім’ї. Це свято відносно молоде і було засновано указом президента України № 1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят» від 30 грудня 2011 року. Починаючи з 2012 року, День сім’ї відзначається щорічно 8 липня.
Сучасне поняття «сім'я» означає подружню, громадянську або партнерську пару з дітьми чи без дітей, або це одинока людина, що має, принаймні, одну дитину. Цікаво, що до кінця XVII століття до складу сім’ї включалися не тільки родичі, а й слуги домогосподарства.
Соціологи стверджують, що саме форма сім’ї допомогла протягом багатьох століть визначати загальний напрямок еволюції основних макросоціальних систем.
Для дітей сім’я — це своєрідне середовище, у якому у дитини складаються умови психічного, фізичного, інтелектуального та емоційного розвитку.
Необхідно відзначити, що міжнародний День сім’ї заснований ще у 1993 році і відзначається 15 травня.
Також 8 липня православна церква вшановує святих Петра і Февронію, які жили у XII-XIII століттях. Цих святих вважають гідним прикладом для наслідування і зразком ідеальної християнської сім’ї. Вважається, що вони навіть померли в один день.
У цей день уважно стежили за погодою:
- якщо холодний вітер дме з півночі, то буде ясна погода;
- якщо бджоли вранці активні, то буде нестерпна спека;
- якщо високо в небі літають ластівки, то збережеться ясна погода;
- глухий грім до тихого дощу, а розкотистий — до зливи.
Цей день в історії.
У 52 році до н. е. війська Юлія Цезаря перемогли у битві з повсталими галльскими племенами, захопили і зруйнували місто Лютецію. Незабаром місто відбудували, а назву пізніше змінили на Паризію. Зараз це місто називається Парижем.
У 1709 року 8 липня (27 червня за старим календарем) відбулася Полтавська битва, у якій армія російського царя Петра I розбила армію шведського короля Карла XII.
Цього дня народилися:
- американський мільярдер Джон Рокфеллер (1839 рік), який заснував клан Рокфеллерів;
- радянський фізик і нобелівський лауреат Петро Капиця (1894 рік);
- американський політик і банкір Нельсон Рокфеллер (1908 рік);
- засновник і перший голова Північної Кореї Кім Ір Сен (1912 рік);
- радянський і російський актор Андрій Мягков (1938 рік);
- радянський і російський актор Костянтин Райкін (1950 рік);
- радянський і російський актор Дмитро Пєвцов (1963 рік);
- співачка Жанна Фріске (1974 рік).