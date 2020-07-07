Затримано керівника агентурної мережі бойовиків ДНР. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n140805-zatrymano-kerivnyka-agenturnoyi-mereji-boyovykiv-dnr.html

Ракурс

У Києві затримано громадянина України, якого підозрюють в участі та керівництві в терористичній організації ДНР. Слідство вважає, що затриманий брав активну участь у створенні так званого «Розвідувального управління ДНР».

Крім того, він виконував злочинні накази російських спецслужб, які були спрямовані проти України, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, затриманий керував агентурною мережею, учасники якої за його наказом повинні були провести низку диверсій і терористичних актів на підконтрольній Україні території.

Слідство займається встановленням усіх фактів злочинної діяльності, йде підготовка до оголошення підозри затриманому та обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Керівники та учасники так званого «Розвідувального управління ДНР» безпосередньо причетні до падіння пасажирського літака рейсу MH17. Як відомо, у результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Як раніше писав «Ракурс», у Харківській області співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали бойовика терористичної організації ДНР. Затриманий є членом екіпажу танка терористів.