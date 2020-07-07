Задержан руководитель агентурной сети боевиков ДНР. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n140805-zaderjan-rukovoditel-agenturnoy-seti-boevikov-dnr.html

Ракурс

В Киеве задержан гражданин Украины, которого подозревают в участии и руководстве в террористической организации ДНР. Следствие считает, что задержанный принимал активное участие в создании так называемого «Разведывательного управления ДНР».

Кроме того, он выполнял преступные приказы российских спецслужб, которые были направлены против Украины, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, задержанный руководил агентурной сетью, участники которой по его приказу должны были совершить ряд диверсий и террористических актов на подконтрольной Украине территории.

Следствие занимается установлением всех фактов преступной деятельности, идет подготовка к объявлению подозрения задержанному и избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Руководители и участники так называемого «Разведывательного управления ДНР» непосредственно причастны к падению пассажирского самолета рейса MH17. Как известно, в результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Как ранее писал «Ракурс», в Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации ДНР. Задержанный является членом экипажа танка террористов.