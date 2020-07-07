Задержан руководитель агентурной сети боевиков ДНР

Задержан руководитель агентурной сети боевиков ДНРhttps://racurs.ua/n140805-zaderjan-rukovoditel-agenturnoy-seti-boevikov-dnr.htmlРакурс
В Киеве задержан гражданин Украины, которого подозревают в участии и руководстве в террористической организации ДНР. Следствие считает, что задержанный принимал активное участие в создании так называемого «Разведывательного управления ДНР».
Кроме того, он выполнял преступные приказы российских спецслужб, которые были направлены против Украины, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, задержанный руководил агентурной сетью, участники которой по его приказу должны были совершить ряд диверсий и террористических актов на подконтрольной Украине территории.
Следствие занимается установлением всех фактов преступной деятельности, идет подготовка к объявлению подозрения задержанному и избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Руководители и участники так называемого «Разведывательного управления ДНР» непосредственно причастны к падению пассажирского самолета рейса MH17. Как известно, в результате авиакатастрофы погибли 298 человек.
Как ранее писал «Ракурс», в Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации ДНР. Задержанный является членом экипажа танка террористов.