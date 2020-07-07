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Ракурс
Замасковані зірки отримали нагороди від Зеленського. Фото: Офіс президента

Замасковані зірки отримали нагороди від Зеленського — орденоносців показали на фото

7 лип 2020, 20:37
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Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди видатним українцям на честь Дня Конституції. Нагороди вручалися за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю.

Зеленський заявив, що ці нагороди демонструють, що українській державі небайдужі талановиті співвітчизники, пише прес-служба Офісу президента.

Президент зазначив, що для держави однаково важливі всі сфери та професії: медіа, медицина, правопорядок, оборона, мистецтво або шоу-бізнес. Тому держава і надалі буде відзначати талановитих українців, незалежно від статі, віку та сфери їхньої діяльності.

Замасковані зірки отримали нагороди від Зеленського. Фото: Офіс президента

Замасковані зірки отримали нагороди від Зеленського. Фото: Офіс президента

Репер Потап, якому Зеленський присвоїв звання «Заслужений артист України», заявив, що здійснилася його дитяча мрія. Виявляється, Олексій Потапенко з малих років мріяв, щоб людину зі світу хіп-хопу було визнано на рівні державної влади.

Замасковані зірки отримали нагороди від Зеленського. Фото: Офіс президента

Замасковані зірки отримали нагороди від Зеленського. Фото: Офіс президента

Співачки Ірина Білик та Тіна Кароль були удостоєні ордена Княгині Ольги III ступеня. Білик проігнорувала карантинні вимоги і з’явилася на церемонії без маски.


Якщо є сильна держава Україна, то потрібні державні нагороди сильним і талановитим людям. Я дякую за довіру і за любов до моєї творчості усіх, хто мене любить, — заявила Білик.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня відомого хореографа Григорія Чапкіса.

Джерело: Ракурс


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