Замасковані зірки отримали нагороди від Зеленського. Фото: Офіс президента

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди видатним українцям на честь Дня Конституції. Нагороди вручалися за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю.

Зеленський заявив, що ці нагороди демонструють, що українській державі небайдужі талановиті співвітчизники, пише прес-служба Офісу президента.

Президент зазначив, що для держави однаково важливі всі сфери та професії: медіа, медицина, правопорядок, оборона, мистецтво або шоу-бізнес. Тому держава і надалі буде відзначати талановитих українців, незалежно від статі, віку та сфери їхньої діяльності.

Репер Потап, якому Зеленський присвоїв звання «Заслужений артист України», заявив, що здійснилася його дитяча мрія. Виявляється, Олексій Потапенко з малих років мріяв, щоб людину зі світу хіп-хопу було визнано на рівні державної влади.

Співачки Ірина Білик та Тіна Кароль були удостоєні ордена Княгині Ольги III ступеня. Білик проігнорувала карантинні вимоги і з’явилася на церемонії без маски.

Якщо є сильна держава Україна, то потрібні державні нагороди сильним і талановитим людям. Я дякую за довіру і за любов до моєї творчості усіх, хто мене любить, — заявила Білик.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня відомого хореографа Григорія Чапкіса.