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Ракурс
Замаскированные звезды получили награды от Зеленского. Фото: Офис президента

Замаскированные звезды получили награды от Зеленского — орденоносцев показали на фото

7 июл 2020, 20:37
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Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды выдающимся украинцам в честь Дня Конституции. Награды вручались за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.

Зеленский заявил, что эти награды демонстрируют, что украинскому государству небезразличны талантливые соотечественники, пишет пресс-служба Офиса президента.

Президент отметил, что для государства одинаково важны все сферы и профессии: медиа, медицина, правопорядок, оборона, искусство или шоу-бизнес. Поэтому государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев, независимо от пола, возраста и сферы их деятельности.

Замаскированные звезды получили награды от Зеленского. Фото: Офис президента

Замаскированные звезды получили награды от Зеленского. Фото: Офис президента

Рэпер Потап, которому Зеленский присвоил звание «Заслуженный артист Украины», заявил, что осуществилась его детская мечта. Оказывается, Алексей Потапенко с малых лет мечтал, чтобы человек из мира хип-хопа был признан на уровне государственной власти.

Замаскированные звезды получили награды от Зеленского. Фото: Офис президента

Замаскированные звезды получили награды от Зеленского. Фото: Офис президента

Певицы Ирина Билык и Тина Кароль были удостоены ордена Княгини Ольги III степени. Билык проигнорировала карантинные требования и появилась на церемонии без маски.


Если есть сильное государство Украина, то нужны государственные награды сильным и талантливым людям. Я благодарю за доверие и за любовь к моему творчеству всех, кто меня любит, — заявила Билык.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого V степени известного хореографа Григория Чапкиса.

Источник: Ракурс


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