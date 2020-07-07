Замаскированные звезды получили награды от Зеленского — орденоносцев показали на фотоhttps://racurs.ua/n140804-zamaskirovannye-zvezdy-poluchili-nagrady-ot-zelenskogo-ordenonoscev-pokazali-na-foto.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды выдающимся украинцам в честь Дня Конституции. Награды вручались за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.
Зеленский заявил, что эти награды демонстрируют, что украинскому государству небезразличны талантливые соотечественники, пишет пресс-служба Офиса президента.
Президент отметил, что для государства одинаково важны все сферы и профессии: медиа, медицина, правопорядок, оборона, искусство или шоу-бизнес. Поэтому государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев, независимо от пола, возраста и сферы их деятельности.
Рэпер Потап, которому Зеленский присвоил звание «Заслуженный артист Украины», заявил, что осуществилась его детская мечта. Оказывается, Алексей Потапенко с малых лет мечтал, чтобы человек из мира хип-хопа был признан на уровне государственной власти.
Певицы Ирина Билык и Тина Кароль были удостоены ордена Княгини Ольги III степени. Билык проигнорировала карантинные требования и появилась на церемонии без маски.
Если есть сильное государство Украина, то нужны государственные награды сильным и талантливым людям. Я благодарю за доверие и за любовь к моему творчеству всех, кто меня любит, — заявила Билык.
Как ранее писал «Ракурс», Зеленский подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого V степени известного хореографа Григория Чапкиса.