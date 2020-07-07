Кількість жертв лісової пожежі на Луганщині зросла до шістьох осіб. Фото: Facebook

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Ракурс

Лісова пожежа в Луганській області охопила величезну площу. Кількість жертв пожежі зросла до шістьох осіб. Вогонь знищив 80 дачних будиночків та 30 житлових будинків у селищі Смолянинове.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для ліквідації пожежі залучено понад 1 тис. рятувальників, співробітників поліції і нацгвардійців, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Допомогу в гасінні пожежі надавали співробітники відомства з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Із Краматорська на місце пожежі вилетіли два пожежні літаки Ан-32П.

Також Аваков повідомив, що президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Організовано роботу цілодобового оперативного штабу.

За словами Авакова, ситуація під контролем.

Як раніше писав «Ракурс», дев’ятьох місцевих жителів із опіками різного ступеня тяжкості та отруєнням чадним газом було доставлено до лікарні.