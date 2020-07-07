Володимир Зеленський. Фото: Sputnik

https://racurs.ua/ua/n140808-golova-nazk-sklav-i-vruchyv-zelenskomu-dva-adminprotokoly.html

Ракурс

Володимир Зеленський отримав із рук голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова два адміністративних протоколи, які були складені за несвоєчасну подачу президентом України повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Новіков особисто займався складанням адміністративних протоколів на президента.

Тепер матеріали буде передано до суду. Про це повідомила прес-служба НАЗК у Facebook.

У відомстві підкреслили, що рівність усіх перед законом є основним принципом демократичної держави, який закладено до Конституції України.

Незважаючи на посаду і матеріальне благополуччя, усі без винятку громадяни повинні діяти за законом.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський сам зізнався, що вчасно не задекларував істотні зміни у своєму майновому стані. У 2019 після вступу на посаду президента України Зеленський купив і продав облігації внутрішньої державної позики. Загальна вартість придбаних і проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

Таким чином, Зеленський повинен був внести до Реєстру декларацій відомості про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів із моменту придбання і продажу облігацій, але не зробив цього.