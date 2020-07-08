Крадені боєприпаси продавав військовослужбовець на Одещині. Фото: 34 телеканал

https://racurs.ua/ua/n140809-kradeni-boieprypasy-prodavav-viyskovoslujbovec-na-odeschyni-foto.html

Ракурс

В Одеській області затримано військовослужбовця, який намагався збути крадені боєприпаси, вибухові речовини та армійську амуніцію. Зловмисник планував реалізувати 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетів, 12 касок, 12 гранат РГД-5, дві димові шашки та 4,9 кг тротилу. Військовослужбовець планував отримати від продажу 110 тис. грн.

Весь «товар» був викрадений із військової частини і зберігався у спеціально обладнаному зловмисником схроні, повідомляє Офіс генпрокурора.

Військовослужбовець був затриманий після отримання першої частини грошей у сумі 28,5 тис. грн.

Під час обшуку будинку і автомобіля затриманого було виявлено 12 бронежилетів і шоломів, а також три гранати Ф-1. Решта боєприпасів знаходилися у схроні.

Крім того, 2 липня правоохоронцями було задокументовано факт продажу цим же військовослужбовцем двох гранат Ф-1 і РГД-5, а також бронежилета і каски за 5 тис. грн.

Правоохоронці розслідують деталі розкрадання боєприпасів із військової частини та зайняті встановленням можливих спільників зловмисника. Готуються матеріали для оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», у Донецькій області затримана група торговців зброєю. Серед «товару» ділків знайшлася зброя, яку було викрадено з українських військових частин у 2014 році під час анексії Криму. У зловмисників було вилучено автомати, гранати, протитанкові гранатомети та понад 5 кг вибухівки.