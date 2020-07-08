Затори в Києві. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n140815-mist-metro-zahopyly-protestuvalnyky-kyyiv-zupynyvsya-u-zatorah-karta-video.html

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Затори в Києві спостерігаються на всіх основних магістралях міста вранці 8 липня. Рух ускладнено на всіх мостах у бік правого берега столиці, а також у центрі міста.

Зокрема, затор на Північному мосту тягнеться практично від виїзду з масиву Райдужний і до проспекту Героїв Сталінграда. Про це свідчать дані Google Maps.

На мосту Метро затори спостерігаються в обидві сторони. Стало відомо, що частину мосту у бік правого берега перекрили протестувальники — рух ускладнено від метро Чернігівська. Із чим пов’язаний протест, наразі невідомо. Поліція на місце також ще не приїхала.

Окрім того, в бік правого берега «стоять» міст Патона і Південний міст, на Дарницькому мосту спостерігаються невеликі затори.

На лівому березі рух також ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Визволителів, бульварі Перова. Також затори спостерігаються на проспектах Соборності та Бажана, Дарницькому шосе.

На правому березі у заторах зупинилися Наддніпрянське та частина Набережного шосе, вулиця Набережно-Рибальська. Рух традиційно ускладнено і в центрі міста. Зокрема, затори є на бульварі Шевченка, вулицях Саксаганського, Жилянській, Іллєнка, Голосіївському проспекті.