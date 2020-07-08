Пробки в Киеве. Фото: pixabay

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Ракурс

Пробки в Киеве наблюдаются на всех основных магистралях города утром 8 июля. Движение затруднено на всех мостах в сторону правого берега столицы, а также в центре города.

В частности, пробка на Северном мосту тянется практически с выезда из массива Радужный и до проспекта Героев Сталинграда. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

На мосту Метро пробки наблюдаются в обе стороны. Стало известно, что часть моста в сторону правого берега перекрыли протестующие — движение затруднено от метро Черниговская. С чем связан протест, на данный момент неизвестно. Полиция на место также еще не приехала.

Кроме того, в сторону правого берега «стоят» мост Патона и Южный мост, на Дарницком мосту наблюдаются небольшие пробки.

На левом берегу движение также затруднено на Броварском проспекте, проспекте Вызволителей, бульваре Перова. Также пробки наблюдаются на проспектах Соборности и Бажана, Дарницком шоссе.

На правом берегу в пробках остановились Надднепрянское и часть Набережного шоссе, улица Набережно-Рыбальская. Движение традиционно затруднено и в центре города. В частности, пробки есть на бульваре Шевченко, улицах Саксаганского, Жилянской, Ильенко, Голосеевском проспекте.