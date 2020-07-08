По делу о тайном вояже Порошенко на Мальдивы пограничнику сообщили о подозрении, фото — УП

https://racurs.ua/n140814-po-delu-o-taynom-voyaje-poroshenko-na-maldivy-pogranichniku-soobschili-o-podozrenii.html

Ракурс

Поездку экс-президента Петра Порошенко на Мальдивы продолжают расследовать в Офисе генпрокурора в рамках уголовного производства. Бывшему пограничнику сообщили о подозрении в содействии в незаконной переправке пятого президента через границу.

Следователи Офиса генпрокурора рассказали, что экс-руководитель воинской части ГПС в январе 2018 года незаконно распорядился о пропуске Порошенко и его семьи через границу Украины.

В пресс-службе ведомства сообщили, что проверяют пограничников относительно вероятных других подобных случаев незаконного пропуска бывших топ-чиновников без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска.

Пограничнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в январе 2018 года Порошенко с семьей отдыхал на Мальдивских островах. Неафишируемый президентский отдых проходил с 1 по 8 января и стоил примерно 500 тыс. долл. Журналисты предполагали, что президент мог летать под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.

Порошенко отмечал, что границу он пересекал по своей фамилии и с соответствующей регистрацией у пограничников.

ГБР расследует уголовное производство относительно вероятной «незаконной переправки лиц с использованием заведомо поддельных документов».