У справі про таємний вояж Порошенка на Мальдіви прикордоннику повідомили про підозру, фото — УП

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Мандрівку екс-президента Петра Порошенка на Мальдіви продовжують розслідувати в Офісі генпрокурора в межах кримінального провадження. Колишньому прикордоннику повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленні п’ятого президента через кордон.

Слідчі Офісу генпрокурора розповіли, що екс-керівник військової частини ДПС у січні 2018 року «надав незаконну вказівку підлеглим» пропустити Порошенка і його родину через кордон України.

В прес-службі відомства повідомили, що перевіряють прикордонників щодо ймовірних інших подібних випадків незаконного пропуску колишніх високопосадовців без проходження належної процедури паспортного та митного контролю поза межами пункту пропуску.

Прикордоннику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон) КК України.

Нагадаємо, що у січні 2018 року Порошенко із родиною відпочивав на Мальдівських островах. Неафішований президентський відпочинок тривав з 1 по 8 січня і коштував приблизно 500 тис. дол. Журналісти припускали, що президент міг літати під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем і з відповідною реєстрацією у прикордонників.

ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ймовірного «незаконного переправлення осіб із використанням завідомо підроблених документів».