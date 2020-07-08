Сурков и компания — записи разведчика ГРУ обнародовала СБУ, фото — Лига

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Ракурс

Записи разведчика ГРУ, которого 7 июля задержали в Киеве, обнародовала Служба безопасности Украины.

В них упоминаются фамилии бывшего куратора Путина по Украине Владислава Суркова, директора ФСБ Александра Бортникова и погибшего экс-лидера так называемой ДНР Александра Захарченко.

В телефонных разговорах задержанного гражданина Украины раскрываются детали межведомственных войн между российскими спецслужбами (Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности) за контроль над главарями боевиков на Донбассе.

В частности, в одном из эпизодов лидеры ДНР заявляют: «Нужно, чтобы в Москве задвигались».

Фигуранты записи упоминали также фамилии заместителей директора ФСБ — Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова.

Часть обнародованных записей — это разговоры задержанного разведчика ГРУ с генерал-майором Сергеем Дубинский (Хмурый) и Леонидом Харченко (Крот), которые проходят по делу рейса MH17 и объявлены в международный розыск.

Напомним, что 7 июля СБУ сообщила о задержании в Киеве внештатного сотрудника ГРУ РФ, бывшего в 2014—2020 годах «куратором» главарей террористов ДНР.