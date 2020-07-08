Рекордное число украинцев победило коронавирус за сутки — коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n140812-rekordnoe-chislo-ukraincev-pobedilo-koronavirus-za-proshlye-sutki.html

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Рекорд по количеству пациентов, которым удалось победить коронавирусную инфекцию, установлен в Украине. По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19, за сутки — 807 новых, в том числе 47 медработников.

Госпитализированы 200 человек. За минувшие сутки были проведены свыше 27,5 тыс. тестов. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено во:

Львовской области — 117,

Киеве — 114,

Ровенской области — 76,

Закарпатской области — 75.

Об этом свидетельствуют также и данные Системы мониторинга за распространением эпидемии коронавирусной болезни СНБО.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни 23 украинцев. Выздоровели 926 человек. Всего за все время пандемии в Украине выздоровели 23 119 человек.