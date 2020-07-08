Передается ли коронавирус по воздуху, проверят в ВОЗ, фото — Pixabay

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали гипотезу о передаче коронавируса по воздуху

В ВОЗ считают, что вероятность воздушной передачи вируса в общественных местах существует. Речь идет о закрытых, плохо проветриваемых помещениях при большом скоплении людей. При этом технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетто Аллегранци на брифинге отметила, что для официального подтверждения необходимо собрать и правильно обработать соответствующие доказательства, сообщает Voice of America.

Сейчас рекомендации ВОЗ говорят о том, что вирус быстро оседает на поверхности, так как содержится в больших тяжелых каплях. Если версию о нахождении коронавируса в виде мелких частиц докажут, ВОЗ придется изменить свои рекомендации.

В помещении будет необходимо всегда надевать маски, а медики будут вынуждены надевать маски с сильным фильтром, который не пропускает даже самые мелкие частицы. То же касается и помещений: там нужно будет устанавливать более мощные фильтры, снижать циркуляцию воздуха, а также обеззараживать их с помощью ультрафиолета.

В начале июля 239 ученых из 32 стран направили в ВОЗ открытое письмо, в котором утверждают, что организация умаляет распространение коронавируса воздушным путем, и призвали ее пересмотреть рекомендации.

По мнению ученых, новые вспышки, например, на мясокомбинате в Германии, показывают, что распространение вируса по воздуху намного серьезнее, чем считает ВОЗ.

По состоянию на утро 8 июня в мире заболели COVID-19 почти 12 млн человек, умерли 546 тыс.